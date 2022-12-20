Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 20 декабря 2022Россия

Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На заседании во вторник, 20 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект закрепляет за георгиевской лентой статус символа воинской славы России и Победы СССР в Великой Отечественной войне. За ее публичное осквернение может грозить административная ответственность со штрафом до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, будет пресекаться любая деятельность с использованием георгиевской ленты, не установленная законом. Документ также исключает необходимость использования этого символа в памятные даты, не связанные с военными событиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Курс доллара превысил 69 рублей
Клебо высказался об отсутствии Большунова на международных турнирах
Цены на газ в Европе приблизились к 1100 долларам
В Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит СНГ
В резервах России предложили копить сырье и криптоактивы
Обвиненных в гибели хулигана при задержании двоих бойцов Росгвардии оправдали
Борисов рассказал о предложенной помощи американцев на МКС
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
В Госдуме предложили признать экстремистскими карты с неверными границами России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.