Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

На заседании во вторник, 20 декабря, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект закрепляет за георгиевской лентой статус символа воинской славы России и Победы СССР в Великой Отечественной войне. За ее публичное осквернение может грозить административная ответственность со штрафом до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, будет пресекаться любая деятельность с использованием георгиевской ленты, не установленная законом. Документ также исключает необходимость использования этого символа в памятные даты, не связанные с военными событиями.