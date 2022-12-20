В Грузии заподозрили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела государства

Грузинский депутат Элисашвили счел неадекватными призывы Зеленского освободить Саакашвили

Призывы президента Украины Владимира Зеленского освободить экс-главу Грузии Михаила Саакашвили из заключения похожи на вмешательство во внутренние дела страны, заявил глава оппозиционной грузинской партии «Граждане» Александр Элисашвили. Его слова передает ТАСС.

«По мне, так это не совсем адекватно выглядит, когда президент одной страны призывает руководство другой страны освободить конкретного заключенного, несмотря на то, что у Саакашвили украинское гражданство. Это все немного похоже на вмешательство во внутренние дела страны», — высказался депутат.

При этом он отметил, что власти Грузии должны ухаживать как за Саакашвили, так и за другими заключенными, дабы их физическому состоянию ничто не угрожало.

Ранее Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего главу государства Михаила Саакашвили на лечение за границу. Среди предложенных оказалась любая больница Украины или иной европейской страны либо США.