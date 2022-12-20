Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 20 декабря 2022Бывший СССР

В Грузии заподозрили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела государства

Грузинский депутат Элисашвили счел неадекватными призывы Зеленского освободить Саакашвили

Фото: Reuters

Призывы президента Украины Владимира Зеленского освободить экс-главу Грузии Михаила Саакашвили из заключения похожи на вмешательство во внутренние дела страны, заявил глава оппозиционной грузинской партии «Граждане» Александр Элисашвили. Его слова передает ТАСС.

«По мне, так это не совсем адекватно выглядит, когда президент одной страны призывает руководство другой страны освободить конкретного заключенного, несмотря на то, что у Саакашвили украинское гражданство. Это все немного похоже на вмешательство во внутренние дела страны», — высказался депутат.

При этом он отметил, что власти Грузии должны ухаживать как за Саакашвили, так и за другими заключенными, дабы их физическому состоянию ничто не угрожало.

Ранее Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего главу государства Михаила Саакашвили на лечение за границу. Среди предложенных оказалась любая больница Украины или иной европейской страны либо США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Белоруссия договорилась с Россией о реструктуризации долга
Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей
Львы напали на гревшегося на солнце крокодила и попали на видео
Россиянка родила в бане дочь и закопала ее в огороде
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Обнаружена причина распространенного побочного эффекта химиотерапии
В Грузии заподозрили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела государства
Проект бюджета США на 2023 год исключил финансирование «Азова»
Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР от должности
Легионер «Зенита» захотел покинуть российский клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.