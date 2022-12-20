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13:22, 20 декабря 2022Наука и техника

В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»

Военный историк Кнутов: дрон «Охотник» получил элементы БПЛА следующего поколения

Фото: пресс-служба ОАК / РИА Новости

Российский малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» получил технологии дронов следующего поколения. О преимуществах аппарата в беседе с «Известиями» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, «Охотник» может действовать вместе с истребителем пятого поколения Су-57, решать задачи противовоздушной обороны и поражать наземные цели. Кнутов добавил, что Су-57 способен управлять роем «Охотников».

«Имеет много элементов беспилотника шестого поколения, следующего поколения. Помимо малой заметности, сверхзвуковой скорости есть возможность выхода на большие высоты, а в перспективе — в космическое пространство, зависит от двигателей, которые еще нужно создавать», — сказал Кнутов.

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По его словам, в США пытались создать подобный аппарат, но попытки прекратили, поскольку конструкторы «не справились с тем техническим заданием, которое перед ними стояло».

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что аналогов «Охотника» нет ни у одной из стран НАТО. Беспилотник работает на основе технологий искусственного интеллекта.

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Даниил Иринин
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