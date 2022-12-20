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08:58, 20 декабря 2022Наука и техника

В России рассказали об уникальности дрона «Охотник»

В «Ростехе» заявили об отсутствии аналогов ударного дрона «Охотник» у стран НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Аналогов российского ударного дрона «Охотник» нет ни у одной из стран НАТО. Об отсутствии подобных аппаратов рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью каналу «Россия 24», передает ТАСС.

«Концепт сам по себе уникален. Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет. [В следующем году] первые испытания проведем, серийное производство — я думаю, выйдем через год-два», — сказал он, отвечая на вопрос о стадии работ над беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Артяков добавил, что малозаметный БПЛА работает на основе технологий искусственного интеллекта и может развивать высокие скорости.

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В мае гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийный выпуск беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что ударный дрон «Охотник» научили применять вооружение истребителя пятого поколения Су-57. В ходе испытаний «Охотник» выполнил стрельбу ракетами класса «воздух-поверхность» по наземным целям.

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Даниил Иринин
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