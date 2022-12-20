В Италии рассказали об отсутствии в украинском конфликте важного элемента

Экс-премьер Италии Конте: в мире долго не предлагали дипломатических решений по Украине

Мировое сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, которые были бы основаны на дипломатии, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте, пишет итальянская газета La Repubblica.

По его словам, в украинском конфликте «всегда отсутствовал важный элемент — путь к миру». «Переговоры, посредничество, дипломатия — эти слова слишком долго не упоминались в решениях, предлагаемых международным сообществом», — подчеркнул экс-премьер.

Ранее Конте потребовал изменить политику Евросоюза и НАТО в отношении конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что отправка оружия Киеву не является решением кризиса, необходим переход к дипломатии. Европейцы не могут продолжать думать о «призрачном поражении России», рассказал он.