Бывшая солистка «Тату» рассказала об эмоциональных проблемах второй беременности

Беременная бывшая солистка «Тату» Катина призналась, что стала раздражительной и слезливой

38-летняя российская исполнительница и бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина призналась, что во время второй беременности стала слезливой и раздражительной. Об эмоциональных проблемах беременности она рассказала в интервью ведущему шоу на RU.TV Антону Юрьеву, которое цитирует «Пятый канал».

По словам Катиной, раздражительность у нее сейчас повышена. «Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки», — уточнила она.

Беременная певица заявила, что может даже прикрикнуть на близких. «Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы в принципе не обратила внимания, например, от мужа, сейчас я дико обижаюсь, раздражаюсь и ору. Чуть злее стала», — рассказала Катина.

О второй беременности Катиной стало известно в начале ноября 2022 года. Исполнительница уже воспитывает семилетнего сына Александра от первого супруга, рок-музыканта Сашо Кузмановича, в браке с которым она состояла с 2013-го по 2019 год. Для ее второго мужа, 40-летнего предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, это будет первый ребенок.