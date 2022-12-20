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20:33, 20 декабря 2022Забота о себе

Бывшая солистка «Тату» рассказала об эмоциональных проблемах второй беременности

Беременная бывшая солистка «Тату» Катина призналась, что стала раздражительной и слезливой
Лена Катина

Лена Катина. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

38-летняя российская исполнительница и бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина призналась, что во время второй беременности стала слезливой и раздражительной. Об эмоциональных проблемах беременности она рассказала в интервью ведущему шоу на RU.TV Антону Юрьеву, которое цитирует «Пятый канал».

По словам Катиной, раздражительность у нее сейчас повышена. «Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки», — уточнила она.

Беременная певица заявила, что может даже прикрикнуть на близких. «Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы в принципе не обратила внимания, например, от мужа, сейчас я дико обижаюсь, раздражаюсь и ору. Чуть злее стала», — рассказала Катина.

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О второй беременности Катиной стало известно в начале ноября 2022 года. Исполнительница уже воспитывает семилетнего сына Александра от первого супруга, рок-музыканта Сашо Кузмановича, в браке с которым она состояла с 2013-го по 2019 год. Для ее второго мужа, 40-летнего предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, это будет первый ребенок.

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Александра Лисица
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