Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 20 декабря 2022Бывший СССР

Под Изюмом прогремел сильный взрыв

«Страна.ua»: под Изюмом в Харьковской области прогремел сильный взрыв, последовал пожар

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сильный взрыв прогремел ночью 20 декабря в Изюмском районе Харьковской области, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», публикуя кадры последовавшего возгорания.

«Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи. На месте возгорания пожар. Власти пока не комментировали ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском начали массовую вырубку леса для заготовки древесины. По его словам, первые лесовозы уже были замечены в Харькове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников
В России рассказали об уникальности дрона «Охотник»
Раскрыты планы Британии и Франции ударить по СССР в 1940 году
Российский банкир предсказал падение добычи нефти в стране
Сестра Ким Чен Ына заявила о скорой возможности мира убедиться в мощи ракет КНДР
В российском регионе бывший министр получила срок за хищение крупной суммы
В российском лицее более 20 учеников отравились после посещения столовой
Инфекционист перечислил методы защиты от гриппа
Под Изюмом прогремел сильный взрыв
«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти по «Дружбе» от двух стран Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.