Под Изюмом прогремел сильный взрыв

«Страна.ua»: под Изюмом в Харьковской области прогремел сильный взрыв, последовал пожар

Сильный взрыв прогремел ночью 20 декабря в Изюмском районе Харьковской области, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», публикуя кадры последовавшего возгорания.

«Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи. На месте возгорания пожар. Власти пока не комментировали ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском начали массовую вырубку леса для заготовки древесины. По его словам, первые лесовозы уже были замечены в Харькове.