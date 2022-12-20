В США высказались о роли Белоруссии в конфликте на Украине

Советник Байдена Кирби: США не видит участия войск Белоруссии в конфликте на Украине

США не видит непосредственного участия Вооруженных сил Белоруссии в конфликте на Украине, тем не менее Минск виновен в поддержке специальной военной операции (СВО) России. О роли белорусских войск в ходе СВО высказался координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Чего мы не видели, так это фактического участия белорусский военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день», — заявил советник президента США Джо Байдена, добавив, что Вашингтон ввел санкции против Минска именно из-за поддержки СВО.

Ранее Кирби отказался комментировать возможность поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Вашингтон учитывает риск эскалации на Украине из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.