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20:21, 20 декабря 2022Мир

В США высказались о роли Белоруссии в конфликте на Украине

Советник Байдена Кирби: США не видит участия войск Белоруссии в конфликте на Украине

Фото: Dmitry Beletsky / Defence Ministry of Belarus / Reuters

США не видит непосредственного участия Вооруженных сил Белоруссии в конфликте на Украине, тем не менее Минск виновен в поддержке специальной военной операции (СВО) России. О роли белорусских войск в ходе СВО высказался координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Чего мы не видели, так это фактического участия белорусский военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день», — заявил советник президента США Джо Байдена, добавив, что Вашингтон ввел санкции против Минска именно из-за поддержки СВО.

Ранее Кирби отказался комментировать возможность поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Вашингтон учитывает риск эскалации на Украине из-за военной помощи Киеву, но не позволят Москве диктовать свои условия по поставкам вооружений.

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Виктория Кондратьева
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