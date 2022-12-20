Месси посвятил победу на чемпионате мира Марадоне

Лионель Месси посвятил победу на чемпионате мира-2022 в Катаре Диего Марадоне

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о победе команды на чемпионате мира-2022 в Катаре. Игрок опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он посвятил титул оставшимся без золотых медалей игрокам сборной Аргентины, Диего Марадоне, а также фанатам. «Кубок принадлежит Диего, который поддерживал нас с небес, и всем тем, кто болел за сборную, обращая внимания не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда демонстрировали», — написал Месси.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним голом в дополнительное время и успешным ударом в серии пенальти.

Марадона стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 1986 году. Спортсмен умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.