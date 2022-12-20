Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области

Минобороны отчиталось об уничтожении до 30 бойцов ВСУ у Кисловки в Харьковской области

Российские военные уничтожили до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на купянском направлении украинские военнослужащие были уничтожены в районе населенного пункта Кисловка в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ. Украина также потеряла три автомобиля.

Ранее Минобороны отчитывалось, что российские войска нанесли удар по трем временным базам польских наемников в Харьковской области в районе села Великие Хутора. В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России были уничтожены более 200 бойцов, сражавшихся на стороне Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.