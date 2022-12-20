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13:25, 20 декабря 2022Россия

В Минобрнауки назвали нецелесообразным полный возврат к специалитету

В Минобрнауки России сочли нецелесообразным полный возврат к специалитету

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Минобрнауки России назвали нецелесообразным незамедлительный отказ от Болонской системы образования и полный возврат к специалитету. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

«В случае выработки соответствующего механизма и прекращения участия Российской Федерации в Болонском процессе незамедлительный отказ от использования инструментов Болонского процесса по сопоставимости образования, а также полный возврат к российской традиционной структуре образования и квалификациям специалиста представляется нецелесообразным», — считают в министерстве.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Там также сказано, что с Болонским процессом связана не только структура образования, но и международные инструменты оценки качества и признания квалификаций, используемых широко на глобальном уровне. В частности, речь идет о европейском приложении к диплому, зачетных единицах и методологии обеспечения качества образования.

В настоящее время востребованными оказываются короткие программы для повышения квалификации и смены образовательной траектории, следует из документа Минобрнауки.

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7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для ряда направлений и иностранных студентов.

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Анастасия Шейкина
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