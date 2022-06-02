В Минобрнауки назвали три причины сохранить бакалавриат и магистратуру

Глава Минобрнауки Фальков перечислил три причины сохранить бакалавриат и магистратуру

Введение в России новой системы образования и уход от Болонской системы не означают запрета бакалавриата и магистратуры — университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Три причины сохранить бакалавриат и магистратуру назвал глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью «Коммерсантъ».

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы бакалавриат-магистратура, участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивает академический обмен между преподавателями и студентами.

В качестве первой причиной министр указал тот факт, что в России есть выпускники, которым нравится такой формат образования — им необходимо дать возможность реализовать себя с помощью обучения в бакалавриате и магистратуре, считает Фальков.

«Во-вторых, у нас миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться. Потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — сказал Фальков.

Он уверен, что государство не может ограничить людей в получении степени магистра — у любого человека есть конституционное право на образование. Третьим аргументом глава Минобрнауки назвал понятность системы бакалавриата и магистратуры для иностранных студентов — благодаря этой системе образования люди из-за рубежа могут учиться в России, а затем возвращаться в свою страну.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — подытожил Фальков.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не означает автоматического возврата к советской модели образования. По его словам, новая система будет учитывать весь предыдущий опыт и будет ориентирована на национальные интересы.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. В ответ на это в Рособрнадзоре заявили о необходимости поэтапно отказываться от Болонской системы, подчеркнув, что от этого не должны пострадать студенты.

В Совфеде тогда увидели необходимость в разработке новой системы образования. По словам сенатора Лилии Гумеровой, прогрессивную российскую систему образования нельзя выстроить на старой законодательной базе.

