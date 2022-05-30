В Минобрнауки оценили вероятность возвращения к советской системе образования
Отказ от Болонской системы не означает автоматического возврата к советской модели образования. Такую оценку дал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, его слова приводит ТАСС.
При этом Афанасьев отметил, что новая система образования будет учитывать весь предыдущий опыт и будет ориентирована на национальные интересы. Он опроверг связь выхода из Болонского процесса с отказом от его преимуществ.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы бакалавриат-магистратура, участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивает академический обмен между преподавателями и студентами.
«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 91-го года (...), речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа (...), и тот опыт, который мы получили в последнее время», — подытожил Афанасьев.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что советскую систему образования в ее классическом виде восстановить не удастся, поскольку ее время прошло.
25 мая стало известно, что в Государственной Думе приступили к работе над выходом России из Болонской системы образования.