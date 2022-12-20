Обнаружена причина распространенного побочного эффекта химиотерапии

Science: причиной лихорадки после химиотерапии оказались изменения в микробиоме кишечника

Ученые Техасского университета в Хьюстоне обнаружили причину распространенного побочного эффекта химиотерапии — лихорадки. Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, показало, что причина этого — изменения в микробиоме кишечника.

В процессе работы специалисты переносили облученным лабораторным мышам кишечную микробиоту от 119 пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых развилась нейтропеническая лихорадка. После этих манипуляций у животных также стала подниматься температура тела. В результате последующего анализа оказалось, что у подопытных наблюдался избыток бактерий Akkermansia muciniphila, разрушающих муцин. Эти микроорганизмы обильно размножаются при отсутствии достаточного количества нейтрофилов, что и приводит к гипертермии.

Кроме того, была изучена вторая группа мышей, которым не пересаживали микробиомные образцы от людей с раком, но при этом облучали и подвергали химиотерапии. У этих испытуемых снижалось количество потребляемой пищи, что приводило к нарушению кишечного барьера и чрезмерному росту бактерий A. muciniphila.

Авторы заметили, что этот эффект можно обойти в случае введения пропионата — популярной пищевой добавки, способной предотвращать образование плесени и бактерий. Это помогло сохранить слой слизи в кишечнике и уменьшило воспаление и лихорадку. Исследователи считают, что этот способ иллюстрирует новые перспективные профилактические и терапевтические направления против нейтропенической лихорадки у пациентов с раком.