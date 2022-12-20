В Афганистане произошла вспышка неизвестного заболевания, более 80 человек заразились

В провинции Забуль в Афганистане произошла вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на представителей местных властей, передает РИА Новости.

Главы управления здравоохранения региона Абдул Хаким Хакими рассказал, что заболевание зафиксировали в округе Шахджой. Отмечается, что на данный момент более 80 человек заразились, два ребенка скончались. Среди симптомов заболевания собеседник телеканала назвал высокую температуру и кровотечение из носа.

Ранее стало известно, что президент Италии Серджо Маттарелла заразился коронавирусной инфекцией, его тест на COVID-19 дал положительный результат. Сообщалось, что политик «продолжает выполнять свои обязанности и находится на самоизоляции в президентском Квиринальском дворце».