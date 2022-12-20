Офис Гутерриша: ООН продолжит изучать информацию об «иранских беспилотниках» на Украине

Секретариат ООН продолжает изучать данные о якобы имевших место поставках Ираном в Россию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине, сообщила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, пишет ТАСС.

По ее словам, результаты будут представлены в должный срок. «В отчетном периоде мы получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США относительно предполагаемой передачи Ираном беспилотников», — указала представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша.

Как уточнила Ди Карло, страны попросили ООН отправить инспекцию для изучения вопроса. «Генеральный секретарь изучает имеющуюся информацию и сообщит Совету Безопасности о том, что удалось обнаружить, в должный срок, как и полагается», — подчеркнула она, но не стала разглашать, о каких датах идет речь.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных стран в передаче России беспилотников.