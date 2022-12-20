Посольство РФ заявило о раздражающих США отношениях Москвы и Минска

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что сотрудничество России и Белоруссии раздражает США

Укрепление сотрудничества между Белоруссией и Россией вызывает раздражение у американской стороны, заявили в посольстве РФ в США, пишет ТАСС.

По данным дипломатов, из высказываний пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса можно сделать вывод, что Вашингтон тревожат дружеские отношения Москвы и Минска. Как уточнили в посольстве, Прайс «позволил неприемлемый тезис». Он призвал воспринимать слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва не имеет заинтересованности кого бы то ни было «поглощать как иронию в высшей степени».

В посольстве напомнили, что американская сторона аргументировала такую позицию проходящей на Украине спецоперацией. Ведомство указало на то, что данные слова являются вмешательством во внутренние дела Союзного государства.

Дипломаты добавили, что РФ и Белоруссия стремятся углубить сотрудничество на фоне давления Запада. «Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене», — подчеркнули в посольстве.

Ранее Прайс рассказал, что США не верят в слова Путина об отсутствии у Москвы планов «поглощать» кого-либо. Глава РФ в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал распространение таких слухов попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов.