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02:39, 20 декабря 2022Россия

В ДНР заявили о вытеснении украинских военных в частный сектор Марьинки

Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в частный сектор Марьинки, где им будет сложно обороняться
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Звезда» заявил о вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частный сектор Марьинки, где военным будет сложно обороняться.

Политик отметил, что эта часть города практически разрушена, и там «зацепиться противнику не за что». После окончательного взятия населенного пункта под контроль перед российскими военнослужащими открываются для продвижения подразделений направления Кураховки и Красногоровки.

Также Пушилин указал, что это позволит Вооруженным силам России образовать «своеобразные клещи в том числе и на Авдеевском направлении». Он добавил, что ВСУ выстроили мощную оборону Марьинки, оборудовали многочисленные огневые точки, траншеи и окопы.

Ранее, 19 декабря, врио главы ДНР сообщил, что центр города Марьинка, расположенного к западу от Донецка, зачищен от подразделений Вооруженных сил Украины российскими войсками.

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Марина Совина
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