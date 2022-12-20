Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава
Главком ВСУ Залужный назвал проблемой армии самовольное оставление позиций
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал причину роста потерь среди личного состава. Соответствующий пост он разместил в Telegram.
По его словам, проблемой украинской армии является самовольное оставление позиций или дезертирство, а также неповиновение указам военачальников.
«Обнаженные из-за самовольного оставления позиций участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них», — признал он проблему ВСУ.
В связи с этим Залужный ранее обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.