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16:03, 20 декабря 2022Бывший СССР

Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава

Главком ВСУ Залужный назвал проблемой армии самовольное оставление позиций

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал причину роста потерь среди личного состава. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

По его словам, проблемой украинской армии является самовольное оставление позиций или дезертирство, а также неповиновение указам военачальников.

«Обнаженные из-за самовольного оставления позиций участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них», — признал он проблему ВСУ.

В связи с этим Залужный ранее обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.

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Варвара Кошечкина
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