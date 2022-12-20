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02:40, 20 декабря 2022Мир

Трамп объяснил намерения привлечь его к ответственности за штурм Капитолия

Трамп заявил о попытках запретить ему участвовать в выборах обвинениями в штурме Капитолия

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил, почему демократы намереваются привлечь его к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия. По его словам, данные обвинения являются попыткой запретить ему участвовать в следующих президентских выборах, передает РИА Новости.

«Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю», — заявил бывший американский лидер.

Он отметил, что любые попытки противостоять ему приводят к объединению его сторонников.

Ранее Трамп предрек США катаклизм в случае отмены нормы о немедленной высылке из страны мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском заболевания коронавирусной инфекцией. Он выразил уверенность в том, что данной ситуацией воспользуются многие нелегалы, включая преступников из наркокартелей и торговцев людьми.

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Марина Совина
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