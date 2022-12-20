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14:43, 20 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ

В Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ в ЛНР
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

«Поражен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Украинка в Донецкой народной республике (ДНР) были вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, переброшенные из центральных районов Украины. В районе населенного пункта Константиновка в ДНР российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

Также в военном ведомстве заявили, что российские военнослужащие уничтожили до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области в районе населенного пункта Кисловка.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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