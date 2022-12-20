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20:18, 20 декабря 2022Наука и техника

Раскрыт новый смартфон Motorola

Инсайдер: Lenovo выпустит смартфон под компьютерным брендом ThinkPad

Фото: @evleaks

Владеющая правами на бренд Motorola компания Lenovo намерена представить новую серию смартфонов ThinkPad. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа сослались на отчет известногр инсайдера Эвана Бласса. Специалист рассказал, что Lenovo выпустит телефон Motorola, вдохновленный компьютерами популярной серии ThinkPad. Судя по раскрытым данным, аппарат получит название Motorola ThinkPhone.

Согласно опубликованным рендерам, новый смартфон будет иметь дизайн в стиле ноутбуков Lenovo ThinkPad. Аппарат получит прочный корпус с покрытием из углеродного волокна, черные кнопки включения и регулировки громкости звука, логотип ThinkPhone. Телефон получит тройную основную камеру с ведущим объективом на 50 мегапкиселей и фронтальную камеру, расположенную в отверстии по центру дисплея.

Сроки выхода устройства не раскрываются. Однако, судя по изображениям, внешне телефон будет практически идентичен Motorola Moto X40 Pro, выход которого должен состояться в ближайшее время.

ThinkPad — разработанная в 1992 году линейка ноутбуков от IBM. В 2005 году права на производства получила Lenovo.

В конце октября инсайдер Эван Бласс рассказал, что под брендом Motorola запланировали выпустить две новые раскладушки. Новые устройства выйдут под маркой Razr.

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Андрей Ставицкий
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