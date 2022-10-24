Рассекречены новые раскладушки от Motorola

Инсайдер: под брендом Motorola в 2023 году выйдут два смартфона-раскладушки

Под брендом Motorola запланировали выпустить две новые раскладушки. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты издания сослались на известного инсайдера Эвана Бласса, который в своем Twitter рассказал о новых раскладных устройствах. Бласс отметил, что владеющая правами на бренд Motorola компания Lenovo запланировала выход двух новых складных девайсов в 2023 году.

Согласно рассекреченным данным Бласса, новые устройства выйдут под маркой Razr. Телефоны фигурируют под кодовыми названиями Juno и Venus. Судя по сообщению инсайдера, радикально смартфоны не будут отличаться от актуальной раскладушки Motorola Razr.

Выпущенный в конце лета 2022 года смартфон Motorola Razr состоит из двух половинок, скрепленных между собой шарниром. Аппарат получил основной 6,7-дюймовый OLED-дисплей, на внешней стороне гаджета находится дополнительный 2,7-дюймовый OLED-экран. Устройство вышло с процессором Snapdragon 8+ Gen 1, имеет от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру разрешением 50 и 13 мегапикселей.

Журналисты издания предположили, что Lenovo может выпустить смартфоны, отличающиеся классом и позиционированием. В качестве примера они напомнили о двух складных устройствах Samsung — Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

В середине августа под брендом Motorola вышел смартфон с камерой рекордного разрешения. Аппарат Moto X30 получил камеру разрешением 200 мегапикселей.