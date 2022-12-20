В ЦАР задержали сотрудников DHL по делу о покушении на главу Русского дома

В ЦАР арестовали сотрудников DHL, вероятно причастных к покушению на Дмитрия Сытого

Местные власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) арестовали сотрудников логистической компании DHL, вероятно причастных к организации покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что полицейские допрашивают задержанных по делу и выясняют степень их вовлеченности в организацию покушения, в ходе которого сам Сытый был тяжело ранен. По их мнению, они могли подделать адрес отправления посылки.

«Пока что мы находимся на стадии допроса арестованных. Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL, заместителя генерального директора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта. Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела [в Камерун] в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась», — рассказал источник.

19 декабря Сытый был перевезен в аэропорт Банги и эвакуирован в Россию для лечения.

Покушение произошло 16 декабря. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое вещество, которое сдетонировало в его руках.