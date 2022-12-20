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13:25, 20 декабря 2022Мир

Полиция ЦАР привлечет Интерпол для расследования атаки на главу Русского дома

Полиция ЦАР решила обратиться в Интерпол для расследования атаки на главу Русского дома

Фото: Themba Hadebe / AP

Полиция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) решила привлечь Интерпол для расследования атаки на главу Русского дома в стране Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Мы намерены официально обратиться в тоголезскую полицию через Интерпол. Поэтому я собираюсь обратиться через Интерпол в Банги с просьбой сотрудничать с нами, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку из Ломе», — рассказал агентству высокопоставленный источник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канал заявил, что российские специальные представители примут участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР Сытого. Он назвал инцидент возмутительным террористическим актом.

Нападение произошло 16 декабря. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках.

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Виктория Кондратьева
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