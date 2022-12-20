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11:53, 20 декабря 2022Россия

Мощный взрыв коттеджа в российском регионе сняли на видео

Shot: в Татарстане взорвался частный коттедж

Мощный взрыв частного коттеджа в российском регионе сняли на видео. Кадры случившегося в Татарстане публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Мензелинске утром 20 декабря. На записи видно, как крышу дома подбрасывает вверх взрывной волной, которая также выбивает двери и окна. Огонь охватывает двухэтажное здание, в небо поднимаются клубы черного дыма. На последних кадрах показаны тлеющие обломки крыши.

По данным канала, приехавшие на вызов пожарные быстро потушили огонь. Хозяина дома госпитализировали в реанимацию с ожогами половины тела, его жене медицинская помощь не понадобилась. Причины произошедшего выясняются.

4 декабря сообщалось о взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Варвара Родикова
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Мощный взрыв коттеджа в российском регионе сняли на видео
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