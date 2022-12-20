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16:10, 20 декабря 2022Среда обитания

В российском городе продадут «дом Уизли»

В Сочи выставили на продажу похожее на дом семьи Уизли жилье за 3 миллиона рублей

Фото: «Авито»

В российском городе выставили на продажу необычный дом. Пользователи сети сравнили объект с жильем семьи Уизли из фильмов про волшебника Гарри Поттера, сообщает «Подъем».

Дом находится в Сочи, на участке в 30 соток в Красной Поляне. Речь идет о трехэтажном жилом здании с винтовой лестницей. По словам продавца, стены объекта выполнены из экспериментального материала. Внутри дома сделан дизайнерский ремонт в стиле лофт, присутствует санузел.

Стоимость недвижимости составляет три миллиона рублей. Заинтересованных в покупке пока нет, однако собственник не планирует снижать цену. «Цена такая, потому что я достаточно здраво осознаю "состояние" дома. Но торга не будет никакого. Я лучше отдам просто под благотворительность», — пояснил он.

В 2020 году британский певец и бывший участник группы One Direction Лиам Пейн рассказал, что построил рядом со своим домом копию хижины лесника Рубеуса Хагрида из саги о Гарри Поттере. Пейн не уточнил, сколько потратил на строительство и какую функцию выполняет постройка.

Александра Качан
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