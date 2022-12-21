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15:59, 21 декабря 2022Россия

Шойгу назвал главную задачу СВО на 2023 год

Шойгу заявил, что в 2023 году необходимо продолжить СВО до полного выполнения задач

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главной задачей на 2023 год продолжение специальной военной операции (СВО) на Украине до полного выполнения всех задач. Об этом он в среду, 21 декабря, заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, по словам руководителя министерства, российские группировки войск и сил продолжат обеспечивать сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

Ранее глава Минобороны также сообщил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери. По утверждению министра, была уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Вооруженных сил Украины на момент начала СВО.

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Варвара Кошечкина
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