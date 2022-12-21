Шойгу назвал главную задачу СВО на 2023 год

Шойгу заявил, что в 2023 году необходимо продолжить СВО до полного выполнения задач

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главной задачей на 2023 год продолжение специальной военной операции (СВО) на Украине до полного выполнения всех задач. Об этом он в среду, 21 декабря, заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, по словам руководителя министерства, российские группировки войск и сил продолжат обеспечивать сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

Ранее глава Минобороны также сообщил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери. По утверждению министра, была уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Вооруженных сил Украины на момент начала СВО.