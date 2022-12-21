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18:20, 21 декабря 2022Наука и техника

Путин анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»

Путин: фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» выйдет на службу в январе

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» выйдет на службу в начале 2023 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России, передает РИА Новости.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон"», — сказал он.

Президент добавил, что стратегические силы планируется и дальше оснащать новейшими видами оружия.

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В ноябре источник ТАСС сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания, которое проводят на Кронштадтском морском заводе, вернется в Североморск во второй половине декабря.

В августе «Известия» писали, что Черноморский флот России получит два фрегата проекта 22350, которые будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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Даниил Иринин
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