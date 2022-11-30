Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:07, 30 ноября 2022Наука и техника

Фрегат «Адмирал Горшков» после техобслуживания вернется в Североморск

ТАСС: фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания вернется в Североморск

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания, проводимого Кронштадтским морским заводом, вернется в Североморск во второй половине декабря. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Возвращение "Адмирала Горшкова" в Североморск ожидается к Новому году», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Материалы по теме:
Из «Кузи» в «Пиписю» Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
Из «Кузи» в «Пиписю»Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
12 мая 2018
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел восстановление технической готовности.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В МЧС назвали причину пожара на российской ТЭЦ
Украинский пленный рассказал о причинах отказа сослуживцев участвовать в боях
В ЛНР назвали главную цель российской авиации, артиллерии и пехоты
Диетолог назвала нежелательные для кормящих матерей продукты
Шойгу заявил о создании инфраструктуры под новые ракеты в пяти соединениях РВСН
Шойгу заявил о тестировании в СВО новых способов применения артиллерии
Шойгу заявил об увеличении числа военных учебных центров в России
В Россию по параллельному импорту ввезли товаров на 17 миллиардов долларов
Шойгу назвал число прошедших обучение мобилизованных россиян
«АвтоВАЗ» прекратил поставки в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.