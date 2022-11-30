Фрегат «Адмирал Горшков» после техобслуживания вернется в Североморск

ТАСС: фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания вернется в Североморск

Фрегат «Адмирал Горшков» после технического обслуживания, проводимого Кронштадтским морским заводом, вернется в Североморск во второй половине декабря. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Возвращение "Адмирала Горшкова" в Североморск ожидается к Новому году», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В ноябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат Северного флота России «Адмирал Горшков» прошел восстановление технической готовности.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Горшков» успешно выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».