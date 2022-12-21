Командир «Ахмата» рассказал о продвижении в Соледаре

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о продвижении бойцов подразделения в Соледаре

Бойцы спецназа «Ахмат» продвинулись в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки», — заявил он, назвав работу военных «очень хорошей».

Ранее Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе. Кроме того, по его словам, украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.