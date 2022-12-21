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13:36, 21 декабря 2022Наука и техника

Разработан способ продления действия препарата от астмы

PNAS: разработан увеличивающий эффективность ингаляторов от астмы препарат

Фото: Unsplash

Команда специалистов из Центра трансляционной медицины Джефферсона разработала способ продлить действие препарата от астмы. Выводы работы опубликованы в журнале PNAS.

В процессе исследования была обнаружена молекула, которая увеличивает эффективность одного из основных ингредиентов ингаляторов от астмы (бета-агониста), расслабляющего гладкую мускулатуру дыхательных путей и открывающего суженные дыхательные пути. Однако такие препараты со временем могут вызывать привыкание и перестают действовать.

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Это происходит из-за попадания бета-агониста на рецепторы на поверхности мышечных клеток, вследствие чего запускается серия биохимических реакций, которые в конечном итоге ослабляют мышечное напряжение дыхательных путей. При воздействии с лекарством рецептор может перестать работать и начинает деградировать. Это не является проблемой, если препарат используется периодически, но при регулярном применении клетки не успевают вырабатывать новые рецепторы.

Ученые решили создать другое соединение, которое действует после попадания бета-агониста на рецептора и изменяет его способ захвата. В эксперименте на мышах эффективность препарата повысилась на 60-70 процентов без увеличения деградации рецептора. Авторы отмечают, что при оптимизации мощности лекарства снижается риск накопления побочных эффектов.

Теперь исследователи хотят провести дополнительные испытания на людях. Если они покажут положительные результаты, то новый препарат позволит облегчить жизнь больным астмой.

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Елена Апазиди
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