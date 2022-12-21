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17:46, 21 декабря 2022Мир

Британских парламентариев обязали указать пол их родителей

Daily Mail: британских парламентариев обязали указать пол их родителей

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Handout / Reuters

Всех сотрудников парламента Великобритании обязали указать в анкете пол их родителей. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Ранее для получения рабочего пропуска в Вестминстерский дворец, где расположены обе палаты британского парламента, всем сотрудникам необходимо было указать данные их родителей, включающие имена, даты рождения и национальность. Сообщается, что теперь в анкетах появилось поле для указания гендерной принадлежности родителей сотрудников.

Daily Mail отмечает, что нововведение вызвало недоумение у работников Вестминстера, тем более что помимо женского и мужского пола появился вариант «иное».

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«Какой смысл в таком вопросе? Есть только один возможный ответ, и в любом случае — зачем им нужно знать и какое им дело, если это изменилось? Это абсурдно», — цитирует газета одного из сотрудников парламента.

Издание подчеркивает, что это не первая подобная инициатива, затронувшая британских депутатов: ранее на сайте парламента Соединенного Королевства появилась возможность поиска парламентария, согласно его гендерной, в том числе и небинарной, идентичности.

Ранее правительство Швейцарии отказалось признавать существование третьего пола.

11 апреля стало известно, что граждане США при подаче заявки на оформление паспорта смогут указывать в графе пола помимо мужского и женского также пол «X».

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Глеб Бажуткин
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