Швейцария отказалась признавать существование третьего пола

Правительство Швейцарии отказалось признавать существование третьего пола

Правительство Швейцарии отказалось признавать существование третьего пола. Об этом сообщается в документе Федерального совета страны, опубликованном на сайте местного правительства.

В Женеве подчеркнули, что швейцарцы не готовы отказаться от традиционной модели гендерной идентичности, предполагающей существование только мужского и женского полов. «Принцип двух полов остается глубоко укоренившимся в швейцарском обществе», — говорится в документе.

Федеральный совет Швейцарии настаивает, что в стране отсутствуют не только общественные, но и юридические условия для признания третьего пола. Так, например, в швейцарском свидетельстве о рождении в обязательном порядке необходимо указать пол ребенка: мужской или женский.

«Отказ от принципа двух полов потребовал бы многочисленных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве», — добавили в правительстве, подчеркнув необходимость в таком случае внести изменения в Конституцию Швейцарии.

11 апреля стало известно, что граждане США при подаче заявки на оформление паспорта смогут указывать в графе пол помимо «мужского» и «женского» также «X».