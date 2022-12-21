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16:50, 21 декабря 2022Мир

Швейцария отказалась признавать существование третьего пола

Правительство Швейцарии отказалось признавать существование третьего пола

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Правительство Швейцарии отказалось признавать существование третьего пола. Об этом сообщается в документе Федерального совета страны, опубликованном на сайте местного правительства.

В Женеве подчеркнули, что швейцарцы не готовы отказаться от традиционной модели гендерной идентичности, предполагающей существование только мужского и женского полов. «Принцип двух полов остается глубоко укоренившимся в швейцарском обществе», — говорится в документе.

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Федеральный совет Швейцарии настаивает, что в стране отсутствуют не только общественные, но и юридические условия для признания третьего пола. Так, например, в швейцарском свидетельстве о рождении в обязательном порядке необходимо указать пол ребенка: мужской или женский.

«Отказ от принципа двух полов потребовал бы многочисленных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве», — добавили в правительстве, подчеркнув необходимость в таком случае внести изменения в Конституцию Швейцарии.

11 апреля стало известно, что граждане США при подаче заявки на оформление паспорта смогут указывать в графе пол помимо «мужского» и «женского» также «X».

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Глеб Бажуткин
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