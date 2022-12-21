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15:10, 21 декабря 2022Спорт

Макгрегор сделал заявление о дебюте бойца без ног в ММА

Конор Макгрегор назвал восхитительным выступление родившегося без ног Зайона Кларка в MMA

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сделал заявление о дебюте родившегося без ног американца Зайона Кларка.

Спортсмен назвал восхитительным выступление 25-летнего Кларка в MMA и заявил, что уважает талант бойца. «Как же здорово было слышать о дебюте этого человека и теперь увидеть его! Вам никоим образом не следует связываться с ним», — подчеркнул Макгрегор.

Кларк выиграл первый профессиональный бой в ММА 18 декабря. Он одержал победу над соотечественником Юджином Мюрреем, не имеющим проблем со здоровьем, в трех раундах единогласным решением судей. Поединок прошел на турнире Gladiator Challenge: Seasons Beatings в американском Сан-Диего.

У Кларка синдром каудальной регрессии, при котором нарушается развитие нижней части позвоночника. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, ходящий на руках.

Анастасия Борисова
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