Доходы россиян подсчитали

HeadHunter: доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина

Доходы в 2022 году выросли у каждого шестого россиянина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

15 процентов опрошенных рассказали, что их заработная плата в этом году увеличилась. О понижении зарплат заявили 22 процента респондентов. У 36 процентов доходы остались на прошлогоднем уровне. Остальные либо столкнулись с сокращением, либо не смогли дать однозначную оценку.

15 декабря президент России Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан страны приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации в 2023 году

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей.