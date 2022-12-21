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14:35, 21 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии поддержали расширение ЕАЭС

Посол Белоруссии Денисенко: Минск выступает за расширение ЕАЭС на взаимовыгодных условиях

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Белоруссия поддерживает идею расширения Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом посол республики в Таджикистане Виктор Денисенко заявил во время выступления на научно-практической конференции по вопросам деятельности союза, пишет ТАСС.

По его словам, Минск открыт к сотрудничеству и выступает за расширение ЕАЭС «на взаимовыгодных условиях для его членов». При этом он подчеркнул, что союз «обладает тем значительным экономическим потенциалом, который пока используется не в полной мере».

Денисенко отметил, что Таджикистан имеет тесные экономические связи со всеми странами ЕАЭС, а его товарооборот с ними по итогам 2021 года составил 2,6 миллиарда долларов — на 31,5 процента больше уровня 2020 года. Дипломат также привел данные, согласно которым пять стран экономического союза сформировали свыше 40 процентов общего товарооборота республики со всеми странами мира.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о готовности предложить Белоруссии порты полуострова для использования в качестве южных морских ворот ЕАЭС. При этом он указал на то, что в этом году сотрудничество с Минском выходит на новый уровень.

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Георгий Нестеров
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