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07:32, 21 декабря 2022Путешествия

Туристка побывала в Египте и назвала «не готовый ко встрече с россиянами отель»

Блогер «Яндекс.Дзен» отдохнула в отеле Египта и пожаловалась на грязь и волосы в номерах

Фото: Gehad Hamdy / Reuters

Российская туристка и блогер побывала в Египте и назвала четырехзвездочный отель Zya Regina Resort & Aqua Park «не готовым ко встрече с россиянами». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметила, что отель был построен еще в 1996 году, при этом реновация в нем не проводилась почти пять лет. Более того, по словам путешественницы, в гостинице отдыхает много египтян, которые чувствуют себя в ней «хозяевами».

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Россиянка также пожаловалась на ржавую и старую сантехнику в номерах, побитую плитку и облупившуюся краску на стенах. «И самое главное: везде грязно, — добавила она. — В ресторане грязные полы и грязная посуда, в только что полученном номере могут быть черные волосы и песок, в барах стулья и кресла в каких-то пятнах».

Ранее в декабре россиянка отдохнула на популярном курорте Египта и описала местный отель словами «грязный-прегрязный». Путешественница рассказала, что остановилась в четырехзвездочном King Tut Aqua Park Beach Resort в Хургаде и была разочарована увиденным. По словам туристки, самый главный минус гостиницы — это грязь.

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Фариза Бацазова
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