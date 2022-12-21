Названа главная цель визита Зеленского в США

Политолог Топорнин назвал обсуждение военной помощи главной целью визита Зеленского в США

Главной целю визита президента Украины Владимира Зеленского в США на встречу с американским лидером Джо Байденом станет обсуждение предоставления помощи стране. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Цель визита

Украинский лидер отправился в США с официальным визитом, говорится в Telegram-канале офиса главы государства. Также эту информацию подтвердили в Белом доме. По мнению Николая Топорнина, поездка связана с финансовой и военной помощью Киеву.

«Накануне, как мы знаем, американцы утвердили помощь. Он едет в первую очередь сказать "спасибо"», — отметил политолог.

Кроме того, Зеленскому крайне важно донести до всех представителей американской политической системы доводы о необходимости поддержки Украины, считает политолог.

«В результате прошедших выборов в нижнюю палату парламента США победили республиканцы. А у республиканцев есть конгрессмены, которые в ходе избирательной кампании заявляли, что США выделяют Украине много денег. Новый состав приступит к работе с 21 января, а текущую помощь утвердил старый состав, где большинство — демократы», — сказал специалист.

Есть справедливые опасения, что, начиная со следующего года, когда республиканское большинство будет руководить палатой, могут возникнуть проблемы при утверждении новой помощи. Стоит задача переговорить с этими республиканцами, которые сомневаются или которые выдвигали тезис, что не надо так сильно поддерживать Украину Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Первый зарубежный визит

Поездка в США стала первым иностранными визитом Зеленского после начала специальной военной операции на территории Украины. Если бы визит состоялся в самом начале боевых действий, это могло бы выглядеть как бегство, утверждает Николай Топорнин.

«Он хочет показать, что наступила другая ситуация в отношении боевых действий с Россией, с ее вооруженными силами», — подчеркнул политолог.

В Белом доме заявили, что Зеленский приехал в США по приглашению американского президента Джо Байдена. У политиков запланирована личная встреча, по итогам которой намечена пресс-конференция. Также украинский лидер выступит на совместном заседании Конгресса, что говорит о двухпалатной поддержке Украины.