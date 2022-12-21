Гусыня увидела вмерзшего в озеро возлюбленного и умерла от разбитого сердца

The Mirror: гусыня умерла от тоски после гибели возлюбленного в ледяном озере

Гусыня по кличке Гретель в британском городе Клиторпс, графство Линкольншир, умерла от разбитого сердца после потери своего возлюбленного Гензеля, который вмерз в ледяное озеро и погиб. Об этом сообщает The Mirror.

После сообщений, что птицы застряли в озере, волонтеры из зоозащитной организации Cleethorpes Wildlife Rescue приехали на озеро в город Клиторпс и увидели гуся и гусыню. Шестилетнюю гусыню удалось спасти, но ее состояние оценивалось как критическое, так как часть ее тела вмерзла в лед. Гензеля волонтеры нашли погибшим.

Здоровье Гретель должно было полностью восстановиться, но через шесть дней после гибели партнера в ледяной воде она скончалась от тоски.

Представитель зоозащитной организации заявил: «С невыносимо тяжелым сердцем сообщаем о потере Гретель, которая умерла в нашем центре сегодня утром. К сожалению, потеря партнера оказалась слишком тяжелой для нее, и, несмотря на приложенные усилия, она становилась все печальнее без него. Мы всегда знали, что это очень привязанные друг к другу птицы, но с каждым спасением мы надеемся на лучшее. Покойся с миром, лети высоко, и ты воссоединишься с Гензелем».

Люди отдали дань памяти удивительной паре, узнав эту печальную новость. Кристин Хайд, которая часто бывает на озере, рассказала, что часто наблюдала за этой парой птиц и подкармливала их. Джейн Лесли Джексон заявила, что очень опечалена трагической историей птиц. «Бедные, бедные птицы. Они, очевидно, нуждались друг в друге», — заявила она. «Вы сделали для них все, что могли. Она умерла в комфортной обстановке, хотя все равно это грустно. Теперь она воссоединится с возлюбленным, и они снова будут счастливы», — отметила Сильвия Андерсон.

Ранее сообщалось о смерти гуся, который 24 года прожил вместе с лебедем, а после того, как тот встретил самку, еще шесть лет помогал им воспитывать потомство. Еще через четыре года он ослеп и попал в приют для птиц, где, несмотря на свою немощь, помогал другим птицам следить за птенцами.