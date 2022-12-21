Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:30, 21 декабря 2022Путешествия

Греция закрыла небо для полетов из Белоруссии

Греция закрыла воздушное пространство и запретила полеты для авиации из Белоруссии

Фото: Shutterstock

Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси и запретила национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в республику. Об этом сообщается на портале Pentapostagma.

В опубликованном документе Управления гражданской авиации Греции говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов не должны выполнять полеты в РПИ Минска (Белоруссия), за исключением случаев, когда использование неба над республикой «считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

Кроме того отмечалось, что белорусским самолетам «запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение снова делается для аварийных ситуаций, а также для гуманитарных и санитарных воздушных судов.

Действия авиавластей Греции связывают с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.

Ранее в декабре директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кипром в настоящее время не обсуждается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Шойгу предложил изменить призывной возраст
На Украине открыли 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ
ФИФА представила список лучших голов чемпионата мира
Названы самые популярные для бронирования отелей города России
Тизер фильма «Вызов» покажут перед новогодним обращением Путина
Греция закрыла небо для полетов из Белоруссии
В США рассказали о проблемах с европейскими ракетами
Названы грозящие выгоранием профессии
Последствия введения потолка цен на нефть из России оценили
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.