Греция закрыла небо для полетов из Белоруссии

Греция закрыла воздушное пространство и запретила полеты для авиации из Белоруссии

Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси и запретила национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в республику. Об этом сообщается на портале Pentapostagma.

В опубликованном документе Управления гражданской авиации Греции говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов не должны выполнять полеты в РПИ Минска (Белоруссия), за исключением случаев, когда использование неба над республикой «считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

Кроме того отмечалось, что белорусским самолетам «запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение снова делается для аварийных ситуаций, а также для гуманитарных и санитарных воздушных судов.

Действия авиавластей Греции связывают с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.

Ранее в декабре директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кипром в настоящее время не обсуждается.