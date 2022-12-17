Россия отказалась восстанавливать авиасообщение с популярной у туристов страной

В МИД РФ заявили, что возобновление авиасообщения между Россией и Кипром не обсуждается

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кипром сейчас не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас возобновление прямых авиарейсов с популярной у туристов страной не стоит на повестке дня с учетом введенных Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для российских самолетов.

Он добавил, что Кипр в полной мере соблюдает установленные Евросоюзом ограничения, несмотря на то, что страна неоднократно заявляла о значительных убытках, которые терпит национальная экономика из-за обвала туристического потока из России.

Ранее в NF Group самыми популярными у россиян странами для покупки жилья назвали Турцию, ОАЭ и Кипр. В десятку популярных специалисты также определили Португалию, Грецию, Мальту, Страны Карибского бассейна, Испанию, Великобританию и Гренаду.