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15:49, 21 декабря 2022Россия

Шойгу анонсировал создание новой группировки войск на северо-западе России

Шойгу сообщил, что на северо-западе России создадут новую группировку войск

Фото: Reuters

На северо-западе России будет создана новая группировка войск. Работы по ее формированию анонсировал глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам министра, подобное решение обусловлено дальнейшим расширением НАТО близ границ РФ.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — заявил Шойгу.

Помимо этого, глава военного ведомства призвал создать в стране три мотострелковые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, армейский корпус в Карелии, пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности, восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный авиационный полк.

Ранее Шойгу также заявил, что численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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