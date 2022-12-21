Шойгу анонсировал создание новой группировки войск на северо-западе России

Шойгу сообщил, что на северо-западе России создадут новую группировку войск

На северо-западе России будет создана новая группировка войск. Работы по ее формированию анонсировал глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам министра, подобное решение обусловлено дальнейшим расширением НАТО близ границ РФ.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — заявил Шойгу.

Помимо этого, глава военного ведомства призвал создать в стране три мотострелковые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, армейский корпус в Карелии, пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности, восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный авиационный полк.

Ранее Шойгу также заявил, что численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 миллиона военнослужащих.