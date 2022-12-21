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20:03, 21 декабря 2022Ценности

Девушка сделала стрижку детскими ножницами и описала ее фразой «это ужасно»

Блогерша Тамара самостоятельно сделала стрижку детскими ножницами и показала результат

Кадр: @tamaraelizabethge

Блогерша Тамара (фамилия неизвестна) неудачно подстриглась и описала полученный результат негативной фразой. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом tamaraelizabethge решила самостоятельно сделать на камеру популярную стрижку-бабочку (butterfly cut) с помощью детских ножниц. Для этого она сначала разделила волосы на переднюю и заднюю части и завязала их в хвосты. Затем девушка захватила концы прядей и отрезала по несколько сантиметров с каждой стороны. В заключение блогерша показала результат, распустив локоны.

На размещенных кадрах видно, что новая прическа инфлюэнсерши после проделанных манипуляций стала неровной и с торчащими в разные стороны прядями. «Это ужасно», — призналась Тамара в ролике.

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Подписчики решили поддержать героиню публикации в комментариях под материалом. «Прикольно!», «Попробуйте заднюю часть прядей отрезать побольше», «Выглядит не так уж и плохо, но в следующий раз лучше пойти в салон», — заявили они.

В ноябре еще одна девушка самостоятельно подстриглась на камеру и удивила подписчиков. Эмили расчесала волосы и отрезала их на расстоянии чуть выше носа. После этого, увидев свою новую прическу, юзерша рассмеялась.

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Екатерина Ештокина
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