Девушка самостоятельно подстриглась на камеру и рассмешила подписчиков

TikTok-блогерша Эмили самостоятельно отстригла челку на камеру и рассмешила подписчиков

Девушка показала результат неудачной стрижки в домашних условиях и рассмешила подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Так, Эмили (фамилия неизвестна) решила самостоятельно подстричься на камеру. Сначала пользовательница сети с никнеймом @emilywev отделила небольшую часть передних прядей на голове, а затем расчесала и отстригла их на расстоянии чуть выше носа. При этом в ролике видно, что так называемая челка блогерши после проделанных манипуляций выглядит криво.

После этого, увидев свою новую прическу, юзерша рассмеялась. «Неудачная стрижка», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала более 3,5 тысяч просмотров.

Видеоролик порадовал зрителей, о чем они принялись писать в комментариях. «И вы надеялись, что это сработает?», «По-моему, было сразу ясно, что это провал», «Думаю, лучше не говорить прямо, как ужасно это выглядит», — с иронией высказались они.

Ранее в ноябре блогерша Линн Далила из Берлина, Германия, оценила модную прическу после салона словами «волосы словно грызли крысы». по словам юзерши, она осталась недовольна результатом работы мастера, который отличался от ожидаемого. На размещенных кадрах немка показала, как ее укладка выглядит сзади, продемонстрировав на камеру рваные неровные пряди.