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13:32, 22 декабря 2022Наука и техника

В иле нашли перспективные для сельского хозяйства соединения

Ученые СПб ФИЦ РАН нашли в озерном иле перспективные для сельского удобрения соединения

Фото: Shutterstock

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН нашли в озерном иле соединения, которые могут оказаться эффективными для сельского хозяйства в качестве удобрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПб ФИЦ РАН.

Как уточняется, ученые разработали уникальный метод получения гумусовых кислот из органических озерных отложений (сапропель). Полученные кислоты обладают гораздо более выраженной эффективностью, нежели существующие аналоги, которые добываются из древесины, угля или торфа.

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Основные образцы удалось выделить из донных отложений озер Псковской области, а затем они были очищены с помощью ультразвуковой установки, самостоятельно разработанной сотрудниками исследовательского центра, для препятствия возникновения заболочивающей местность пленки. После физической обработки была применена технология кислотно-щелочных очисток, которая в результате давала фракции гуминовых и фульвовых кислот.

По подсчетам авторов работы, содержание углерода в гуминовых кислотах составило примерно 28 процентов. Именно это соединение определяет полезность сельскохозяйственных удобрений. Для сравнения — в традиционных кислотах из древесины или угля эти показатели варьируются от 18 до 20 процентов.

Исследователи подчеркивают, что возможности сапропелевых месторождений в водоемах Северо-Запада России очень велики, но на данный момент либо заброшены, либо слабо разработаны. Они также добавили, что только в озерах Новгородской области может находиться более трех миллионов кубометров сапропеля, а в Ленинградской области — почти два миллиона кубометров.

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Елена Апазиди
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В иле нашли перспективные для сельского хозяйства соединения
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