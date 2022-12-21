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01:51, 21 декабря 2022Мир

«Роскосмос» запланировал строительство двух заводов по выпуску спутников

Борисов: «Роскосмос» привлечет 50 млрд рублей инвестиций для строительства двух заводов
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

«Роскосмос» планирует привлечь инвестиции для строительства двух новых заводов по выпуску спутников. Об этом сообщил глава корпорации Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости».

Инвестиции планируется привлекать в том числе и за счет облигаций сроком на 15-20 лет, выпускаемых финансовой структурой «Роскосмоса». Они будут размещаться на российских биржах среди уполномоченных банков и частных инвесторов, а их предельный объем составит до 50 миллиардов рублей. Выплата купонного дохода будет происходить каждый 181 день.

Полученные средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников, рассказал Борисов. Они могут расположиться в Красноярске и Подмосковье, к строительству планируется привлечь частные компании.

В этом же интервью Юрий Борисов сообщил, что в этом году убытки «Роскосмоса» могут составить более 50 миллиардов рублей. Он также рассказал, что почти все ведущие предприятия корпорации не выполнили обязательства ни в 2021, ни в 2022 году.

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Марина Совина
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