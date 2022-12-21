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06:49, 21 декабря 2022Силовые структуры

Бывший зампред правительства Камчатки получил срок за взятки в крупном размере

Экс-зампреда кабмина Камчатки Карпенко приговорили к пяти годам лишения свободы за взятки

Фото: СК РФ по Камчатскому краю

Бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко признан виновным в получении взятки в крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Суд приговорил экс-зампреда кабмина к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, Карпенко должен выплатить штраф в размере один миллион 800 тысяч рублей.

Как установило следствие, в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. Взамен они помогли предпринимателю заключить госконтракт на покупку здания филиала поликлиники Петропавловске-Камчатском по завышенной вдвое цене. В результате бюджету региона был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Ранее бывшего главу округа Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова осудили на 8,5 года лишения свободы за получение взятки и злоупотребление полномочиями.

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Марина Совина
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