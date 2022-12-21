Маск назвал условие ухода с поста главы Twitter

Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter, когда найдет достаточно глупого преемника

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск назвал условие, при котором он он покинет пост главы компании. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, кто взялся бы за эту работу!», — указал миллиардер. Он добавил, что после отставки оставит за собой руководство отделами программистов и поддержки серверной части.

20 декабря сообщалось, что Маск начал искать нового главу Twitter. До этого предприниматель запустил неформальный опрос пользователей по поводу необходимости своей отставки, и те поддержали уход Маска с должности. Ранее он уже говорил, что занимать должность планирует лишь временно, а в ноябре заявил, что будет посвящать компании меньше времени.