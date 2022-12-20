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18:03, 20 декабря 2022Экономика

Илон Маск начал искать нового главу Twitter

CNBC: Илон Маск начал искать нового главу Twitter

Фото: Mike Blake / Reuters

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск начал искать нового главу компании, пишет CNBC со ссылкой на источники. Днем ранее предприниматель уже запустил неформальный опрос пользователей по поводу необходимости своего ухода с поста, однако, по словам собеседников издания, поиски начались еще до этого.

Пользователи Twitter, участвовавшие в опросе, уход Маска с должности большей частью поддержали, а он сам обещал подчиниться итогам голосования. Ранее он уже говорил, что занимать должность планирует лишь временно, а в ноябре заявил, что будет посвящать компании меньше времени.

После прихода Маска в Twitter соцсеть столкнулась с рядом скандалов, в том числе из-за его жесткого подхода к рабочему графику и массовых увольнений. Часть сотрудников ушла самостоятельно, не желая идти на постоянные переработки.

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Платон Щукин
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