CNBC: Илон Маск начал искать нового главу Twitter

Владелец и руководитель Twitter Илон Маск начал искать нового главу компании, пишет CNBC со ссылкой на источники. Днем ранее предприниматель уже запустил неформальный опрос пользователей по поводу необходимости своего ухода с поста, однако, по словам собеседников издания, поиски начались еще до этого.

Пользователи Twitter, участвовавшие в опросе, уход Маска с должности большей частью поддержали, а он сам обещал подчиниться итогам голосования. Ранее он уже говорил, что занимать должность планирует лишь временно, а в ноябре заявил, что будет посвящать компании меньше времени.

После прихода Маска в Twitter соцсеть столкнулась с рядом скандалов, в том числе из-за его жесткого подхода к рабочему графику и массовых увольнений. Часть сотрудников ушла самостоятельно, не желая идти на постоянные переработки.

